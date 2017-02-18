قال الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مان يونايتد ان مواجهة شقيقه الأكبر فلورنتين لاعب سانت إتيان الفرنسي كانت بمنزلة «شيء سحري»، مشيرا إلى أنهما اتفقا على الاستمتاع بالمناسبة.

ودخل الشقيقان إلى أرضية الملعب مع بعضهما البعض وتعانقا قبل صافرة البداية وعند سقوط فلورنتين خلال الشوط الثاني وكذلك عقب صافرة النهاية.

ولدى سؤاله عن شعوره إزاء مواجهة شقيقه، قال بوغبا في تصريحات لقناة مان يونايتد الفضائية «إنه شيء سحري. لم أكن اصدق الأمر عندما رأيته. لقد ضحكنا واتفقنا على الاستمتاع باللحظة. فهي لا تتكرر كل يوم».