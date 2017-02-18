قرر الحكم الدولي الانجليزي الشهير مارك كلاتنبرغ ترك الدوري الانجليزي الممتاز والذي قاد مبارياته طيلة 12 عاما، للانتقال الى السعودية، حيث سيتولى مهام في الاتحاد المحلي للعبة لم يكشف عن تفاصيلها بحسب ما اعلن أول من امس.

وكشف عن قرار الحكم البالغ من العمر 41 عاما الذي قاد مباريات مهمة خارج انجلترا مثل نهائي مسابقة كرة القدم في اولمبياد لندن 2012 والكأس السوبر الأوروبية عام 2014 ونهائي دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا للمنتخبات عام 2016، من قبل رابطة الحكام المحترفين في انجلترا التي تؤمن وتدرب الحكام المخصيين لقيادة مباريات الدوري الممتاز ومسابقات الاتحاد الانجليزي.