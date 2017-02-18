قطعت فرق مان يونايتد الانجليزي وروما الايطالي وشالكه الالماني وليون الفرنسي شوطا كبير على طريق التأهل الى ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم «يوروبا» بعد ان حققت انتصارات كبيرة في ذهاب الدور الثاني.

وقاد السويدي «السلطان» زلاتان ابراهيموفيتش يونايتد الى فوز صريح على ضيفه سانت اتيان الفرنسي 3-0، ومثله فعل البوسني ادين دزيكو مهاجم روما بتسجيله ثلاثية في مرمى فياريال الاسباني (4-0)، في حين تواصلت عقدة توتنهام، القادم من دوري الابطال، في الاراضي البلجيكية بعد سقوطه امام مضيفه غنت 0-1.

مجاملة عائلية

وانتفت المجاملة العائلية على ارض الملعب بين الشقيقين الغيني فلورنتان بوغبا (26 عاما) مدافع سانت اتيان والفرنسي بول بوغبا (23 عاما) صانع العاب يونايتد، لكنها تجسدت في المدرجات حيث ارتدى احد افراد العائلة قميصا اخضر ممثلا للشقيق الاكبر، وآخر قميصا احمر لتمثيل الشقيق الاصغر.

وتميزت المباراة بندية كبيرة جدا بين الفريقين في الشوط الاول على صعيد الهجوم والدفاع والفرص قبل ان ينهار سانت اتيان في الثاني وحقق الفريق الانجليزي فوزه الثاني عشر مقابل 3 تعادلات في آخر 15 مباراة في المسابقات الاوروبية على ملعبه اولد ترافورد، وتعود خسارته الاخيرة الى الخامس من مارس 2013 عندما سقط امام ريال مدريد الاسباني 1-2 في دوري ابطال اوروبا.

وسجل ابراهيموفيتش لاعب باريس سان جرمان سابقا هدفه السابع عشر في 14 مباراة خاضها ضد سانت اتيان في جميع المسابقات.

وافتتح الهداف السويدي ثلاثيته من ركلة حرة بعد مرور ربع ساعة على صافرة البداية، ثم اضاف هدفين في الشوط الثاني (75) اثر تمريرة عرضية امام المرمى من البديل ماركوس راشفورد، واختتم ثلاثيته من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه (88).

من جانبه، خاض توتنهام الذي ودع مسابقة دوري الابطال من دور المجموعات بعد ان حل ثالثا في المجموعة الخامسة خلف موناكو الفرنسي وباير ليفركوزن الالماني، مباراته القارية الخامسة على الاراضي البلجيكية وقد مني بطل المسابقة لعامي 1972 و1984 بهزيمته الثالثة مقابل تعادلين.

ولا تزال فرصة التأهل الى ثمن النهائي قائمة بالنسبة لفريق المدرب الارجنتيني مارويتسيو بوكيتينو الذي كان بإمكانه العودة فائزا الى لندن لو نجح في استغلال الفرص التي حصل عليها لا سيما في الشوط الثاني.

وخلافا لتوتنهام، خطا ليون الفرنسي، المنتقل ايضا الى «يوروبا ليغ» من دوري الابطال، خطوة مهمة جدا نحو الدور ثمن النهائي بفوزه الكبير خارج قواعده على الكمار الهولندي 4-1.

وتناوب على تسجيل اهداف الفريق الفرنسي ابن الـ19 عاما لوكاس توسار (26) الذي سجل هدفه الاول مع الفريق الاول، والكسندر لاكازيت (45 و57) الذي واصل تألقه بتسجيله هدفه الثاني عشر في اخر 12 مباراة له في جميع المسابقات، وجوردان فيري (90+5).

وحذا فيورنتينا حذو ليون والحق بمضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني هزيمته الاولى على ارضه من اصل 8 مباريات خاضها بين جماهيره ضد فرق ايطالية، بالفوز عليه 1-0.

وتابع فياريال الاسباني انحداره وسقط في عقر داره امام روما الايطالي 0-4 افتتحها البرازيلي ايمرسون (32). وفي الشوط الثاني، سجل البوسني ادين دزيكو ثلاثة اهداف اولها اثر تمريرة من المصري محمد صلاح (65) ثم (79)، و(86).

وعاد شالكه الالماني من سالونيكي بفوز كبير على مضيفه باوك اليوناني 3-0.

وتغلب اندرلخت البلجيكي على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 2-0.زلاتان ابراهيموفيتش تألق وسجل هاترك في المباراة (أ.ف.پ)