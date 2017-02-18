ستكون الفرق الكبيرة امام اختبارات سهلة في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس انجلترا في كرة القدم. ويبدو تشلسي في افضل حالاته رغم النقطتين التي اهدرهما الاحد الماضي في الدوري ضد بيرنلي (1-1).

ويركز تشلسي على معركتي الدوري والكأس بعد خروجه في نوفمبر من كأس الرابطة، في حين انه لا يشارك قاريا هذا الموسم بعد ان حل عاشرا في الدوري الممتاز الموسم الماضي. ويحل فريق المدرب الايطالي انطونيو كونتي اليوم ضيفا على فريق الدرجة الاولى وولفرهامبتون في اول مواجهة بين الفريقين منذ 25 سبتمبر 2012 عندما خرج الاول منتصرا بسداسية نظيفة في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة.

ويدرك كونتي ان المهمة لن تكون سهلة امام فريق اخرج ستوك سيتي (2-0) وليفربول (2-1) من الدورين السابقين، ورغم ذلك قد يريح بعض نجومه كما فعل في مباراة الدور السابق ضد برندفورد (اولى) حين اجرى تسعة تغييرات ورغم ذلك خرج فريقه فائزا برباعية نظيفة.

من جهته، يحل مان سيتي، ثاني الدوري بفارق 8 نقاط عن تشلسي، ضيفا على هدرسفيلد تاون (اولى) بغياب نجمه الجديد البرازيلي غابرييل جيزوس الذي اصيب الاثنين ضد بورنموث (2-0) بكسر في مشط القدم.

ولم يكشف سيتي عن المدة التي سيغيبها المهاجم البالغ 19 عاما عن الملاعب والذي سجل 3 اهداف في 4 مباريات مع فريقه الجديد.

وسيفتح غياب جيزوس الباب امام الارجنتيني سيرخيو اغويورو للعودة الى التشكيلة الاساسية للمدرب الاسباني جوسيب غوارديولا الذي يتحضر لاختبار صعب الثلاثاء على ارضه ضد موناكو الفرنسي في دوري ابطال اوروبا، قبل ان يرتاح في عطلة نهاية الاسبوع لان موقعته في الدوري ضد جاره يونايتد تأجلت بسبب انشغال الاخير بنهائي كأس الرابطة.

ويأمل ليستر سيتي، المهدد بالهبوط الى الدرجة الاولى بعد موسم فقط عن تتويجه بطلا للدوري الممتاز، ان يخفف الضغط بعض الشيء عن مدربه الايطالي كلاوديو رانييري والتحضر بافضل طريقة للسفر الى الاندلس من اجل مواجهة اشبيلية الاسباني الاربعاء في دوري ابطال اوروبا، وذلك من خلال تخطي مضيفه ميلوول من الدرجة الثانية السبت. ويلتقي ايضا بيرنلي مع لينكولن سيتي (درجة رابعة)، وميدلزبره مع اوكسفورد يونايتد (ثانية).