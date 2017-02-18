غرم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اول من امس نادي مان سيتي بمبلغ 35 الف جنيه استرليني (44 الف دولار) بعد قبوله التهمة الموجهة اليه بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات.

وأصدر الاتحاد الانجليزي بيانا قال فيه ان المعلومات حول فشل سيتي في تزويده بمعلومات عن مكان تواجد اللاعبين كانت دقيقة، مضيفا «بعد جلسة استماع امام لجنة مستقلة، غرم نادي مان سيتي بمبلغ 35 الف جنيه استرليني ووجه اليه تحذيرا بشأن سلوكه في المستقبل بعد ان اعترف بخرقه قواعد الاتحاد الانجليزي لمكافحة المنشطات».

ورفض سيتي التعليق على العقوبة التي فرضت عليه.

وتنص قاعدة «مكان التواجد» على ضرورة ان يزود النادي الاتحاد الانجليزي بمكان تواجد اللاعب في حال غيابه عن حصة تدريبية مقررة سابقا، كما يتوجب عليه اعلام الاتحاد بمكان اللاعب في حال ترك الاخير الحصة التدريبية قبل انتهائها.

وعلى النادي ان يزود الاتحاد بمكان اللاعب في حال غيابه عن التمارين الجماعية من اجل التمرن وحيدا.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، على اللاعب ان يملأ استمارة تتضمن اسمه وناديه وعنوانا مع الزمن الذي سيتواجد خلاله في هذا العنوان اقله لمدة ساعة من اليوم الذي سيغيب فيه عن التمارين. وفي حال لم يقم اللاعب بذلك او لم تكن معلوماته دقيقة، سيعني ذلك تهربه من فحص المنشطات ما قد يؤدي الى ايقافه.

ولم يكشف الاتحاد الانجليزي علنا عن ثلاثة حوادث خالف فيها سيتي قواعد مكافحة المنشطات، لكن علم بانه وجه للنادي كمجموعة تهمة سوء التصرف عوضا عن ذكر اشخاص محددين، علما ان هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) كشفت بعد الاعلان عن اتهام النادي ان الاخير خالف قاعدة «مكان التواجد» لأنه لم يعلم الاتحاد بقرار تغيير موعد حصة تدريبية.

والمسألة تتعلق بمخالفة قواعد الاتحاد الانجليزي فقط، ولا اختصاص فيها للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) أو الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، لأن قوانينهما لا تشمل مخالفات الفرق.