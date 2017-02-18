كشف مدرب أرسنال آرسين فينغر أن كل الاحتمالات قائمة بشأن مستقبله مع النادي لكنه أكد استمراره في العمل كمدرب، ولم يستبعد الانتقال لتدريب فريق آخر في الموسم المقبل.

وأثيرت التكهنات بشكل كبير حول مستقبل فينغر بعد الهزيمة الثقيلة التي

مني بها الفريق أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-5 في دوري أبطال أوروبا، حيث تزايدت الضغوط على المدرب الفرنسي.

وعن الانتقادات التي طالته والحديث حول مستقبله، قال فينغر «أعرف أن الإعلام يحب هذا النوع من المؤتمرات الصحافية. ولكن المهم الآن هو التركيز على المباراة المقبلة.. يمكننا تحليل ما حدث بموضوعية وبحث ما يمكننا تقديمه.. الآن علينا إعادة الثقة للفريق.. وبحث الطريقة التي يفترض علينا الرد بها».

وأضاف «اعتدت على هذه الأقاويل، فأنا هنا منذ 20 عاما.. أنا في منصب عام ويجب أن أتقبل هذه الأمور. فالجميع لديهم الحق في إبداء ارائهم»، وأضاف بشأن موعد حسم مستقبله «إذا قلت في مارس أو أبريل، فهذا لأنني لا أعرف حقا. لا أريد التعليق بهذا الشأن. مستقبلي ليس مهما وإنما المهم هو الفريق ونادي أرسنال».

وتابع «علينا التركيز على المشكلات الحقيقية وعلى الطريقة التي يؤدي بها الفريق وليس مستقبلي.. ولكن أيا كان ما سيحدث، سأستمر في عملي كمدرب خلال الموسم المقبل، سواء كان هنا أو مع فريق آخر».

وأضاف «كانت لدي العديد من الفرص للتدريب بفرق أخرى ولكن اهتمامي كان منصبا على هذا النادي ومستقبله. من المهم أن يظل (الفريق) بأيد أمينة».

وتحدث فينغر أيضا عن الهزيمة أمام بايرن قائلا «كنا في وضع جيد خلال الشوط الأول (الذي انتهى بالتعادل 1-1). بعدها ساءت الأمور بالنسبة لنا. افتقدنا كوشيلني وشعرت بأننا فقدنا التنظيم وأصاب الارتباك صفوفنا. وعندما تأخرنا 1-3، تأثر لاعبونا ذهنيا».