يستقبل ريال مدريد المتصدر إسبانيول التاسع اليوم في المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، منتشيا بفوزه المريح على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وصحيح ان ريال مدريد حامل اللقب تأخر بهدف أمام نابولي على ملعبه «سانتياغو برنابيو» الأربعاء الماضي، إلا ان رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ردوا بثلاثية، ستساعدهم على خوض مباراة الإياب بأريحية في الجنوب الإيطالي. ويتصدر ريال مدريد، حامل اللقب 32 مرة، ترتيب الليغا بـ 49 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة حامل اللقب الذي لعب مباراتين اكثر.

ويبدو ريال مدريد على مقربة من تأهله للمرة السابعة على التالي من ربع نهائي دوري الأبطال، ومن المهم أيضا بالنسبة إليه استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2012، إذ توج برشلونة في 2013 و2015 و2016 وأتلتيكو مدريد في 2014. وفي ظل المواجهة القوية بين ريال مدريد وبرشلونة على الصدارة، يتربص اشبيلية الثالث عندما يستقبل ايبار السابع.

واستعاد الفريق الأندلسي البعض من سطوته بفوزه لاس بالماس، بعد فقدانه 5 نقاط في مباراتين على التوالي.

ويحتل اشبيلية المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة، ويتقدم على أتلتيكو مدريد الرابع بفارق اربع نقاط.

ويعول أتلتيكو مدريد على متابعة نتائجه الإيجابية بعد فوزين متتالين، عندما يحل لاعبو المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على سبورتينغ خيخون الثامن عشر السبت.

ويلعب ايضا ديبورتيفو لاكورونيا مع ألافيس.

إيطاليا

يسعى لاتسيو للعودة لطريق الانتصارات عندما يحل ضيفا على امبولي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي. وكان لاتسيو تعثر في مباراته السابقة على ملعبه بتعادله مع ميلان 1-1، كما يلعب اليوم أتلانتا مع كروتوني.

ألمانيا

يأمل بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية تكرار ما حصل في المرحلة السابقة من الدوري الألماني، عندما خسر مطاردوه الستة على مركز الصدارة.

وحقق بايرن فوزا بشق النفس على اينغولشتات 2-0 في الوقت بدل الضائع، في ظل خسارة لايبزيغ الثاني واينتراخت فرانكفورت الثالث وبوروسيا دورتموند الرابع وهوفنهايم الخامس وهرتا برلين السادس. وعزز الفريق الپافاري صدارته بفارق 7 نقاط عن مفاجأة الموسم لايبزيغ الصاعد من الدرجة الثانية.



ويحل بايرن ضيفا على هيرتا برلين في المرحلة الحادية والعشرين من البوندسليغا. ويقدم دورتموند مستويات رائعة في بعض المباريات، بيد ان الفريق الشاب أهدر الكثير من النقاط في المراحل السابقة، اختتمها بخسارته على ارض بنفيكا البرتغالي 1-0 الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، رغم تقديمه أداء مميزا. ويأمل اينتراخت فرانكفورت الثالث تعويض خسارته الاخيرة امام ليفركوزن، عندما يستقبل اينغولشتات وصيف القاع. وفي باقي المباريات، يلعب ماينتس مع فيردر بريمن وهوفنهايم مع دارمشتات، وهامبورغ مع فرايبورغ.

فرنسا

يملك نيس فرصة استعادة التوازن عندما يحل ضيفا على لوريان صاحب المركز الاخير في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وأهدر نيس 11 نقطة في مبارياته السبع الأخيرة آخرها التعادل مع مضيفه رين كلفته التنازل عن الصدارة التي تصدرها في دور الذهاب والتراجع الى المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن جاره الجنوبي ونقطتين خلف باريس سان جرمان الذي يخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة امام ضيفه تولوز التاسع. وتنتظر مرسيليا السادس مهمة صعبة امام ضيفه رين العاشر.

ويلعب ايضا انجيه الرابع عشر مع نانسي الخامس عشر، وكاين الثامن عشر مع ليل السابع عشر، ومتز السادس عشر مع نانت الثاني عشر.