أكدت تقارير إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد دخلت في مفاوضات مع شركة «أديداس» الألمانية، الراعي الرسمي الرئيسي للأبيض الملكي، من أجل تمديد عقد الرعاية بينهما لما بعد عام 2020، وهو العام الذي ينقضي فيه العقد الحالي بين العملاقين الكروي والتجاري.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد قد تحصل على رعاية مميزة من الشركة الألمانية لتموين النادي بما يحتاجه من مستلزمات رياضية مقابل عائدات سنوية قدرها 150 مليون يورو لتكون بذلك الرعاية الأغلى في العالم على مستوى الأندية.

ويأتي رفع الشركة قيمة الرعاية بعدما أقدم عدد من الرعاة على نفس الخطوة مع أندية أخرى سواء الغريم التقليدي نادي برشلونة أو أندية أوروبية أخرى على غرار أندية مان يونايتد وتشلسي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، بعدما حصلوا على رعاية مجزية من نفس الشركة الألمانية، حتى وإن كانت بمقابل مالي اقل.

يشار الى أن شركة «أديداس» الألمانية تخشى منافستها القوية مع شركة «نايكي» الأميركية التي لن تتردد في منح رعايتها لريال مدريد، في حال لم تقدم ما يحتاجه النادي الملكي من متطلبات مالية، خاصة بعد الانجازات التي حققها الفريق تحت رعايتها منذ عام 1998، وخاصة في بطولة أبطال أوروبا التي نالها بشعار الشركة الألمانية أربع مرات، كما أن تواجد ألمع النجوم يضمن لشعارها رواجا كبيرا لمنتجاتها في الأسواق العالمية.