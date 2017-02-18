تعرض روما الايطالي الى ضربة قاسية لأنه سيفتقد خدمات الدولي اليساندرو لورنتسي حتى نهاية الموسم على الارجح بسبب إصابة في ركبته، بحسب ما اعلن امس نادي العاصمة.

ولم ينعم لورنتسي (25 عاما) الذي بإمكانه اللعب في مركز الظهير او في وسط الملعب، بعودته الى تمارين فريقه بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي لركبته في اكتوبر الماضي، اذ تعرض لتمزق في الرباط ذاته هذا الاسبوع بحسب ما اكد روما.

ولم يحدد روما الذي يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري الايطالي، المدة التي يحتاجها لورنتسي للتعافي.

لكن إصابات من هذا النوع تحتاج بين أربعة وستة اشهر، ما يعني ان الموسم انتهى بالنسبة للاعب الدولي المولود في العاصمة والذي غالبا ما يرتدي شارة قائد الفريق في حال لم يكن فرانشيسكو توتي او دانييلي دي روسي في أرضية الملعب.