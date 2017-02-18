قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم شراء تلة تطل مباشرة على ملعب تمارينه مقابل 326 الفا و900 يورو، بحسب ما كشفت أول من امس صحيفة «دي فيلت» المحلية.

واطلق منذ سنوات على هذه التلة اسم «تلة التجسس» لأنها تطل مباشرة على ملعب التمارين الخاص بدورتموند، وأصبحت معروفة، حيث يقصدها الصحافيون والمشجعون وكشافو الفرق المنافسة من اجل مراقبة تمارين الفريق.

ورغم الأشجار التي زرعها النادي والقماش المشمع الذي وضعه حول الملعب من اجل حجب النظر، لا يستطيع دورتموند القيام بأي شيء بخصوص هذه التلة لأنها تقع خارج حدود ممتلكاته.

وتم الاتفاق على سعر التلة مع صاحب الأرض، لكن لم يوقع الطرفان العقد حتى الآن.