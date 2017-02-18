ذكر تقرير إخباري أمس أن نادي إيبار الإسباني لكرة القدم رفض عرضا من برشلونة لضم أندير كابا، حيث يبحث برشلونة عن حل سريع لأزمة غياب أليكس فيدال بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة «أس» الاسبانية أن برشلونة قدم عرضا قيمته مليوني يورو للتعاقد مع كابا (25 عاما)، ولكن إيبار أبدى عدم استعداده للاستغناء عن اللاعب الذي يبلغ قيمة الشرط الجزائي بعقده عشرة ملايين يورو.

ويسعى برشلونة إلى التعاقد مع لاعب يعوض غياب فيدال الذي سيستمر لمدة خمسة أشهر، حيث بات سيرجي روبرتو اللاعب الأساسي الوحيد لمركز الظهير الأيمن بالفريق.

وذكر موقع «فوتبول-إسبانيا» أن قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة تضم أيضا روبرتو روزاليس لاعب ملقة وخوانفران مورينو لاعب ديبورتيفو لاكورونا.