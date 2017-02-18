ذكر مالك نادي ستيوا بوخارست الروماني لكرة القدم جيجي بيكالي ان الاسم الجديد للنادي اصبح «اف سي اس بي» بسبب خلاف قديم مع وزارة الدفاع التي اسسته ابان الحكم الشيوعي.

وقال بيكالي: «لقد غيرت اسم النادي الى «اف سي اس بي» في السجل التجاري.

لقد أبلغت اتحاد اللعبة ورابطة كرة القدم بالأمر». وكانت محكمة الاستئناف في بوخارست منعت أواخر ديسمبر الماضي في آخر فصول الخلاف بين الطرفين، النادي من استخدام اسم ستيوا (النجمة باللغة الرومانية).



وقال رجل الأعمال بيكالي «يستطيع من يرغب ان يستمر في تسميته ستيوا، لكن الاسم في الترخيص أصبح «اف سي اس بي»». وعمليا، اختار بيكالي لحل المعضلة الأحرف الاربعة الاولى من اسم نادي ستيوا بوخارست (فوتبال كلوب ستوا بوكورشتي) الفائز ببطولة الأندية الأوروبية (دوري أبطال أوروبا حاليا) عام 1986 على حساب برشلونة الاسباني.

وتأسس نادي الجيش الروماني في العام 1947، وهو الأكثر فوزا بالألقاب في بلاده (26 لقبا) كونه يستقطب افضل اللاعبين المحليين.