خرج" إسماعيل زيدان" والد الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن صمته، وكشف عن سر عمره 19 عاما، عندما رفض مشاهدة مباراة الدور النهائي لكأس العالم بفرنسا عام 1998 والتي جمعت المنتخب الفرنسي بالمنتخب البرازيلي.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن اسماعيل زيدان، يستعد لإصدار كتاب يتحدث خلاله عن علاقته بابنه زيزو، وعن أبرز المواقف التي عاشها مع أسطورة كرة القدم الفرنسية، منذ طفولته.

"عندما تقرأ كتاب الوالد، يمكن ببساطة شديدة أن تفهم الابن" بهذه الكلمات استهلت "إيلزا لافون"، مؤلفة الكتاب في افتتاحيتها، للحديث عن العامل البسيط (81) عاما، القادم من الجزائر للاستقرار في مدينة مارسيليا الفرنسية.

ونشرت الصحيفة الفرنسية بعض المقتبسات من الكتاب من خلال أحداث وطرائف وذكريات عاشها "إسماعيل" مع ابنه زين الدين، فقال: "أتذكر يوما تلقى خلاله ابني وعدا من ألان بيدراتي، عام 1991 رئيس نادي كان الفرنسي، بتسليمه سيارة في حال نجح في تسجيل

هدف، وكان رئيس النادي عند وعده وسلمه سيارة، في وقت عجزت على توفير سيارة لمدة 14 عاما قضيتها بفرنسا".

أما من أبرز الأحداث التي يتذكرها الوالد إسماعيل فهو عدم مشاهدته لمباراة الدور النهائي لمونديال 1998، بين فرنسا والبرازيل والتي خرج من خلالها، زين الدين زيدان نجما بلا منازع من خلال تسجيله هدفين من بين ثلاثة أهداف لمنتخب الديكة.

فقال إسماعيل:" ليلة 12 يوليو/تموز عام 1998 كان بيتنا قبلة للعديد من الأصدقاء والأقارب الذين حلوا لمتابعة المباراة، من جهتي فضلت عدم التحول إلى الملعب، ولا حتى مشاركتهم في متابعة المباراة على التلفزيون، وأخذت لوكا ابن يزيد (اسم زيدان في عائلته)، وخرجت

إلى الحديقة لمساعدته على النوم، وكنت ربما الشخص الوحيد في الحي الذي لم يتابع المباراة".

وتابع والد أسطورة كرة القدم الفرنسية حديثه: "كان ابني نور الدين وعدني باطلاعي على آخر تطورات المباراة ونتيجتها، جاء إلي مسرعا في مناسبة أولى وقال، يزيد أحرز الهدف الأول، ثم عاد إلي مرة أخرى وقال لي يزيد أضاف الهدف الثاني، كان يعتريني شعور لا يمكن لي

وصفه، نظرت إلى لوكا الذي كان ينام مثل الملاك بين ذراعي، وقلت له : "آه والدك، والدك.. لو تدري ماذا فعل" وشكرت الله على فضله وطلبت منه أن يحفظ هذا الطفل الذي كان ينام أمامي".