أكد ريال مدريد تفوقه في معقله على اسبانيول بالفوز عليه 2-0 بمساهمة من العائد الويلزي غاريث بايل في المرحلة 23 من الدوري الإسباني أمس.



وتفوق النادي الملكي على اسبانيول في معقله «سانتياغو برنابيو» وحقق فوزه الرابع تواليا بتغلبه عليه 2-0 في مباراة شهدت عودة موفقة للويلزي غاريث بايل بعد غياب طويل بتسجيله الهدف الثاني للنادي الملكي.



وحافظ ريال الذي يملك مباراتين مؤجلتين، على سجله الخالي من الهزائم امام منافسه الكاتالوني في «سانتياغو برنابيو» لأكثر من 20 عاما وتحديدا منذ ان خسر امامه 1-2 عام 1996، كما حقق فوزه العاشر تواليا على اسبانيول في مسابقتي الدوري والكأس.

رافعا رصيده الى 52 نقطة في الصدارة.



وافتتح ريال مدريد التسجيل عبر الفارو موراتا الذي وضعه في المقدمة بعد 33 دقيقة بكرة رأسية اثر عرضية من ايسكو، رافعا رصيده الى 11 هذا الموسم في جميع المسابقات.



وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 83 عندما نجح بايل، الذي دخل في الدقائق العشرين الأخيرة بدلا من موراتا.



فيما فرض المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو نفسه نجما لمباراة اتلتيكو مدريد مع مضيفه سبورتينغ خيخون بتسجيله ثلاثية في اقل من 5 دقائق قاد بها نادي العاصمة للفوز 4-1.



تقدم أتلتيكو بهدف البلجيكي يانيك كاراسكو بعد 13 ثانية فقط على انطلاق الشوط الثاني.

ثم ادرك سيرخيو بيريز التعادل لسبورتينغ خيخون في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 80 سجل غاميرو هدفه الأول.

ثم اضاف المهاجم الفرنسي الهدف الثاني بعد دقيقة فقط (85).



وجاءت الأهداف الثلاثة لغاميرو في 4 دقائق و43 ثانية، ليكون بحسب الاتحاد الإسباني لكرة القدم صاحب ثاني اسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الإسباني بعد تلك التي سجلها البرازيلي بيبيتو لمصلحة ديبورتيفو لا كورونيا ضد الباسيتي عام 1995 في حوالي ثلاث دقائق (لم يكن هناك توقيت دقيق بالثواني).



وعزز فريق سيميوني مركزه الرابع برصيد 45 نقطة.



ويلعب اليوم برشلونة مع ليغانيس، وريال سوسييداد مع فياريال، وڤالنسيا ضد أتلتيك بلباو، ويستضيف سلتا فيغو خصمه أوساسونا.