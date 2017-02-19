واصل يوڤنتوس بثبات زحفه نحو اللقب السادس على التوالي بفوزه على ضيفه باليرمو 4-1 على ملعب «يوڤنتوس ارينا» في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وحسم فريق «السيدة العجوز» المباراة في شوطها الاول بتسجيله الهدفين عبر لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو في الدقيقة 13، وأضاف الواعد الارجنتيني باولو ديبالا الثاني في الدقيقة 39 من ركلة حرة رائعة من خارج المنطقة وعزز هيغواين بالهدف الثالث في الشوط الثاني.



واختتم ديبالا المهرجان بالهدف الشخصي الثاني والعاشر له هذا الموسم بتسديدة زاحفة من حافة المنطقة بعد تمريرة رائعة بالكعب من هيغواين (88).



وقلص باليرمو الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البلغاري ايفايلو تشوتشيف.

وهو الفوز السادس على التوالي ليوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الخمسة الاخيرة فعزز موقعه في الصدارة برصيد 63 نقطة.



ألمانيا



أنقذ الپولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب من هزيمته الأولى أمام مضيفه هرتا برلين منذ 2001، وذلك بإدراكه التعادل 1 ـ 1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أمس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الالماني.



تقدم هرتا برلين على ضيفه بهدف سجله في الشوط الأول وحتى الوقت بدل الضائع قبل ان يقول البديل ليفاندوفسكي كلمته ويجنب فريقه هزيمته الثانية هذا الموسم. ورفع الفريق الباڤاري رصيده الى 50 نقطة في الصدارة.



وعلى ملعب «سيغنال ايدونا بارك»، استعاد بوروسيا دروتموند توازنه وذلك بفوزه على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة اهداف 3 ـ 0.



ورفع فريق المدرب توماس توخل رصيده الى 37 نقطة وصعد من المركز الرابع الى الثالث على حساب اينتراخت فرانكفورت الذي مني بهزيمته الثانية على التوالي وجاءت على يد ضيفه انغولشتات 2 ـ 0.



كما استفاد هوفنهايم من الخسارة الخامسة لاينتراخت فرانكفورت ليصعد الى المركز الرابع بفارق الاهداف خلف دورتموند بعد فوزه على ضيفه دارمشتات 2 ـ 0.



وحقق فيردر بريمن المهدد بالهبوط فوزا مصيريا على مضيفه ماينتس 2 ـ 0.



فرنسا



فرمل باستيا صاحب المركز الاخير موناكو المتصدر والساعي الى لقبه الاول منذ عام 2000 عندما ارغمه على التعادل الايجابي 1-1 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة فرنسا.



تقدم باستيا بهدف مبكر عبر المهاجم الغيني عبدالله ساديو ديالو في الدقيقة 19.



وانتظر موناكو الدقيقة 52 لإدراك التعادل بواسطة لاعب وسطه البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 52.

وعزز موناكو موقعه في الصدارة برصيد 59 نقطة، في المقابل رفع باستيا رصيده الى 23 نقطة.