كشف الاسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي انه لن يعود لتدرب فريقه السابق برشلونة، في ظل التكهنات حول امكانية رحيل مدرب الأخير لويس انريكي.

وينتهي عقد انريكي في نهاية الموسم، وبرغم محاربته على ثلاث جبهات، الا ان الخسارة الأخيرة امام باريس سان جرمان 0 ـ 4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أشعلت جبهة انتقادات في وجهه. كما ان البارسا يتخلف في صدارة الدوري المحلي امام غريمه التاريخي ريال مدريد.

وقال بيب: «لا، لن اعود أبدا لتدريب البلوغرانا لقد انتهت فترتي هناك».

وبرغم خسارته الأخيرة الفادحة، لايزال غوارديولا يعتبر ان برشلونة يرفع راية كرة القدم العالمية: «لايزال برشلونة افضل فريق في العالم».

وتابع: «المنافسة قوية جدا.. يمكنك الفوز بنتيجة عريضة والخسارة بنتيجة كبيرة. لقد حصل هذا الأمر معي، لكن هناك 90 دقيقة وكل الأمور واردة».

ورأى انه «اذا كان هناك فريق قادر على القيام بذلك (التعويض)، فهو برشلونة».