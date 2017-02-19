أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ أن نجم الفريق فرانك ريبيري قد يعود إلى الملاعب خلال مواجهة هامبورغ أو شالكه في الجولتين المقبلتين من الدوري الألماني.

وقال كارلو لصحيفة «فور فور تو» العالمية: «مازال ريبيري يتدرب منفردا، ولكن أعتقد أنه سيكون قادرا على المشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الأسبوع المقبل».

وأكمل أنشيلوتي حديثه عن موقف مدافعه جيروم بواتينغ: «عاد للتدريب مع الفريق، ولكنه مازال في حاجة لثلاثة أسابيع حتى يعود. حالته البدنية هي التي ستحدد قدرته على المشاركة أمام أرسنال في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال».

وأتم: بواتينغ مازال مهما للغاية بالنسبة لنا، ولكن اللاعبون يعلمون أن جميعهم لا يمكنهم اللعب في نفس الوقت.