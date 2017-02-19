صرح جوزيه مورينيو المدير الفني لمان يونايتد حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بأن فريقه لن يستخف بمواجهة بلاكبيرن روفرز المنافس في الدرجة الثانية عندما يلتقيان اليوم في الدور الخامس للبطولة وذلك رغم الجدول المزدحم للفريق.

وأوضح «المو»: تعاملت باستخفاف سابقا مع مباراة نيوكاسل عندما كنت مدربا لتشلسي، حيث كانت لدينا مواجهة أمام برشلونة في دوري الأبطال ونهائي كأس رابطة الأندية أمام ليفربول وجاءت مغامرة كبيرة.

وأضاف المدرب البرتغالي «ركزت كثيرا على برشلونة وليفربول. وكان هذا جيدا لأننا هزمنا البارسا، وأحرزنا اللقب على حساب الريدز. لكن شعور استخفافي بمباراة نيوكاسل لم يكن جيدا».