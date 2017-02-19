مر 22 عاما منذ أن تنافس مان يونايتد وبلاكبيرن روفرز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المنافسة التي توقفت لهبوط الأخير، ستعود عندما يلتقيان في الدور الخامس لكأس إنجلترا لكرة القدم.

ومع وجود بلاكبيرن في منطقة الهبوط في الدرجة الأولى، وعدم وضوح مستقبل المدرب أوين كويل، فإن أيام مجد الفريق تبدو ذكرى بعيدة المنال.



ففي بداية عصر الدوري الممتاز كان الفريق أحد أبرز المنافسين على اللقب عندما كان يونايتد في طريقه لإحكام سيطرته على كرة القدم الإنجليزية.

وتحت قيادة المدرب كيني دالغليش وملايين جاك ووكر، قطب صناعة الصلب، كان بلاكبيرن هو الفريق الوحيد الذي تمكن من خطف لقب الدوري من «المان» في الفترة من 1993 وحتى 1997.



وحصد اللقب في 1995 كان بقيادة مهاجم إنجلترا السابق آلان شيرر ليمنع يونايتد من الفوز بالبطولة خمس مرات متتالية، واحتل مركز الوصيف في 1994.

وبعكس يونايتد الذي استغل نجاحه في بداية تسعينات القرن الماضي عندما كان الدوري الممتاز في بداية انطلاقته نحو السطوة المالية التي يتمتع بها الآن كأحد أغنى أندية العالم، فإن بلاكبيرن تراجع وسقط.

وبعد الهبوط من البريمييرليغ في 2012، فإن الفريق يحتل المركز 23 من بين 24 في الدرجة الأولى، ويبدو في طريقه للدرجة الأدنى بعد فوزه 7 مرات في 31 مباراة هذا الموسم.

لكن مسابقة الكأس منحت الفريق مهلة.

فبعد الفوز على كوينز بارك رينجرز في الدور الثالث، تغلب على بلاكبول، ويستضيف يونايتد في استاد أيوود بارك للمرة الأولى منذ 2012.



بدوره خرج بيرنلي من المسابقة اثر خسارته المفاجئة امام لينكولن بهدف دون رد.

من جهته، أجبر هادرسفيلد تاون من الثانية مان سيتي من الممتازة والمدجج بالنجوم على خوض مباراة معادة بعد ان انتزع منه التعادل السلبي.

واشرك مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا تشكيلة تضمنت اسم هدافه الأرجنتيني سيرخيو اغويرو لكن فريقه وجد صعوبة في اختراق الدفاع المنظم لأصحاب الأرض.



وتنتظر السيتيزنس مباراة قوية الأسبوع المقبل ضد موناكو الفرنسي في دوري ابطال اوروبا.



واستمرت النتائج المخيبة لليستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي اذ ودع المسابقة بخسارته امام مضيفه ميلوول من الدرجة الثانية 0-1 بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة وحمل توقيع شون كامينغ.



وجاء فوز ميلوول رغم اكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 لطرد لاعبه جاك كوبر.



وحقق لينكولن من الدرجة الخامسة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بيرنلي من الدرجة الممتازة 1-0 في عقر دار الأخير ملعب تورف مور أمس.