فجّر نادي لينكولن سيتي من درجة الهواة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فريق بيرنلي من الدوري الإنكليزي الممتاز، ليبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، إذ تأسس قبل 133 عاماً.وبينما كان التعادل السلبي مسيطراً على أجواء المباراة، نجح اللاعب شين راجيت في هزّ شباك فريق بيرنلي على ملعب "تيرف مور" ليغدو فريق لينكولن أول نادٍ من خارج دوري المحترفين يبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنكليزي منذ أكثر من مائة عام.وبذلك، استطاع الفريق الهاوي أن يعيد كتابة التاريخ من جديد، إذ كان نادي كوينز بارك رينجرز آخر من فعل ذلك وتأهل إلى دور ربع نهائي أقدم بطولة في إنكلترا، حين تحقق ذلك في عام 1914.

حاول لينكولن، الذي ينافس في دور الدرجة الخامسة، منذ البداية أن يتقدم بالنتيجة، فيما فشل بيرنلي الذي يقدم مباريات مميزة على أرضه في تسجيل الهدف الغالي، لتأتي الصدمة في الدقيقة 89، وتفرح 3500 مشجع زحفوا مع فريقهم لمتابعة هذه المباراة.