توج ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي بطلا لمسابقة الكأس السوبر الافريقية لكرة القدم، التي تجمع سنويا بين بطلي دوري ابطال القارة وكأس الاتحاد، وذلك بتغلبه على ضيفه حامل اللقب مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1-0 على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» في بريتوريا.

ويدين صنداونز الذي توج في اكتوبر الماضي بلقب دوري ابطال القارة للمرة الاولى في تاريخه بتفوقه على الزمالك المصري (3-0 ذهابا و0-1 ايابا)، بإحرازه الكأس السوبر للمرة الاولى الى البرازيلي ريكاردو ناسيمينتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء انتزعها هلومفو كياكانا، حارما مازيمبي من الاحتفاظ بالكأس.

واصبح صنداونز ثاني فريق من جنوب افريقيا يحرز الكأس بعد اورلاندو بايريتس الذي توج بطلا عام 1996 على حساب شبيبة القبائل الجزائري، علما ان مواطنهما كايزر شيفس خسر في العام 2002 امام الاهلي المصري حامل اللقب القياسي بعدد الالقاب (6 آخرها عام 2014) امام مواطنه الزمالك (3 آخرها عام 2003).

واكمل الفريق الجنوب افريقي بإحرازه الكأس السوبر مشواره «غير التقليدي»، لأنه لم يكن من المفترض به ان يخوض حتى نهائي مسابقة دوري الابطال.

ففي دور الـ 16 المؤهل الى مرحلة المجموعات للبطولة، خرج صنداونز على يد فيتا كلوب الكونغولي بعدها انتقل الفريق ليخوض دور الملحق في كأس الاتحاد ليودع البطولة مجددا على يد ماديما الغاني.

وحصل بعدها بطل جنوب أفريقيا على طوق النجاة حين استبعد فيتا كلوب من البطولة لإشراك لاعب غير مؤهل في الدور السابق وحل صنداونز بديلا له في مرحلة المجموعات، ثم واصل مشواره حتى احراز اللقب الاسمى والذي اتبعه بكأس السوبر، حارما مازيمبي من رفع الكأس للمرة الرابعة في تاريخه (توج بها اعوام 2010 و2011 و2016).