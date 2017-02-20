تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف اول بصعوبة الى المباراة النهائية دورة بوينس ايرس الدولية للتنس.

واحتاج نيشيكوري الى ساعتين و43 دقيقة لتخطي عقبة الارجنتيني كارلوس بيرلوك 4-6 و6-4 و6-3، وحقق فوزه الثاني على منافسه في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الان بعد الاول في مباراتهما الاولى في الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، 7-6 (7-4) و6-4 و6-1، فيما كسب الارجنتيني المواجهة الثانية في الدور الاول لدورة انديان ويلز الاميركية للماسترز في العام ذاته 6-2 و6-2.

وهي المباراة الثانية والعشرون لنيشيكوري في مسيرته الاحترافية والثانية هذا العام بعد الاولى في دورة بريزبين الاسترالية عندما خسر امام البلغاري غريغور ديميتروف.

ويبحث نيشيكوري عن لقبه الثاني عشر والثالث على الارض الترابية، بعد دورتي برشلونة 2014 و2015.

ويلتقي نيشيكوري في النهائي مع الاوكراني الكسندر دولغوبولوف الفائز على الاسباني بابلو كارينيو بوستا 7-5 و6-2 في 68 دقيقة في اول مباراة بين اللاعبين.

وهي المباراة النهائية السابعة لدولغوبوف الساعي الى لقبه الثالث في مسيرته الاحترافية بعد دورتي اوماغ عام 2011 وواشنطن عام 2012.

والتقى نيشيكوري ودولغوبولوف 5 مرات حتى الآن وكان الفوز فيها حليف الياباني آخرها العام الماضي عندما تغلب عليه مرتين في الدور الاول لدورة ميامي الاميركية وربع نهائي دورة برشلونة.

وكان النمساوي دومينيك ثييم توج بلقب العام الماضي بفوزه على الاسباني نيكولاس الماغرو، وهو يغيب عن نسخة هذا العام بعدما فضل المشاركة في دورة روتردام الهولندية حيث خرج الجمعة من ربع النهائي.

تسونغا يواجه غوفان على لقب «روتردام»

تأهل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف سادسا الى المباراة النهائية من دورة روتردام الهولندية الدولية بفوزه على التشيكي توماس برديتش الرابع 6-3 و6-4.

ويلتقي تسونغا في النهائي مع البلجيكي دافيد غوفان الفائز على الفرنسي بيار هوغ هيربير 6-1 و6-3.

وكان هيربير حقق مفاجأة من العيار الثقيل في ربع النهائي بفوزه على النمساوي دومينيك ثييم 6-4 و7-6 (7-3).

ويملك تسونغا في جعبته 12 لقبا في مسيرته الاحترافية لكنه توج باللقب الاخير له في ميتز عام 2015، وبلغ النهائي للمرة الاخيرة في دورة فيينا عام 2016.