يستعد النجم المخضرم أندريا بيرلو لاعب وسط نيويورك سيتي الأميركي للعودة إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لصحيفة «توتو سبورت» أمس فإن بيرلو سيتولى منصب سفير لشعار يوفنتوس عقب نهاية مشواره في الدوري الأميركي، ولم يتحدد موعد تولي بيرلو (38 عاما) منصبه الجديد لكن ذلك سيحدث بمجرد انتهاء مسيرته الكروية، ويرى يوفنتوس أن بيرلو هو خير ممثل لشعار النادي داخل وخارج إيطاليا.

وينتهي عقد بيرلو مع نيويورك سيتي في ديسمبر 2017، وقضى بيرلو أربعة أعوام مع يوفنتوس فاز خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي ثم رحل للدوري الأميركي في صيف عام 2015.