أثبت ألفارو موراتا أنه من طينة الكبار عندما استفاد من مشاركته أساسيا ليضع زين الدين زيدان في حيرة بعد اعتماده على مواطنه كريم بنزيمة في المباريات السابقة.

وافتتح موراتا، الذي جلبه ريال مدريد من يوفنتوس الإيطالي الصيف الفائت، التسجيل على إسبانيول بضربة رأس في الدقيقة الثالثة والثلاثين من المباراة التي أقيمت في سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتسبب مستوى موراتا المرتفع بالترافق مع غياب بنزيمة عن التهديف في بعض المباريات، في انتقادات حادة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي اتهم بمجاملته لمواطنه كريم بنزيمة.

ودون موراتا هدفه السابع في الدوري الإسباني إثر ترجمته لعرضية إيسكو المميزة وصار ثاني هدافي ريال مدريد بسبعة أهداف بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (14).

وفك موراتا الذي لم يلعب أساسيا الا في سبع مباريات بالدوري الإسباني الشراكة مع سيرخيو راموس (6 أهداف) بينما لم يسجل بنزيمة سوى خمسة أهداف علما أنه لعب 13 مباراة كأساسي.

ويملك موراتا مع نهاية الشوط الأول أعلى نسبة تهديفية في ريال مدريد لمن سجل خمسة أهداف أو أكثر، حيث بلغت فاعليته هدفا كل 93.86 متفوقا حتى على رونالدو هدفا كل 99.36 دقيقة، بالوقت الذي بلغت به نسبة بنزيمة هدفا كل 207.8 دقيقة.

وكان موراتا قد تحدث في أكثر من مناسبة عن شعوره بالظلم داخل بيته ريال مدريد، مؤكدا في الوقت ذاته رغبته في خوض تجربة جديدة نهاية الموسم.

وانتفض بنزيمة الأربعاء الفائت بتسجيله أحد أهداف ريال مدريد الثلاثة على نابولي الإيطالي (3-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح أكثر لاعب فرنسي يسجل في المسابقة الأم بـ51 هدفا.

ودافع بعض المحللين عن وجهة نظر زيدان برغبته في الاستفادة من نجميه في المباريات الصعبة، خاصة أن موراتا يبدو قادرا على التأثير عندما يلعب كبديل أكثر من بنزيمة.

ويتصدر ريال مدريد (قبل نهاية مباراته مع إسبانيول) جدول ترتيب الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة علما أنه يملك مباراتين أقل من حامل لقب الدوري الإسباني.