في خطوة لنشر اللعبة وافتتاح سوق جديد وتطوير المزيد من اللاعبين

سيواصل دوري كرة السلة الأميركي المحترفين تعزيز مكانته بعد إعلانه أول من أمس أنه سيعود إلى جوهانسبرغ بمباراة استعراضية بين فريق افريقيا ضد فريق العالم.

وفي خطوة لنشر اللعبة في افريقيا وافتتاح سوق جديد وتطوير المزيد من اللاعبين سيشرك دوري الرابطة الوطنية مجموعة من اللاعبين الواعدين في لقاء استعراضي بجنوب افريقيا في الخامس من أغسطس.

ومن بين هؤلاء اللاعبين بيسماك بيومبو لاعب أورلاندو ماجيك وإيمانويل مدياي لاعب دنفر ناغتس والأميركي سي جيه ماكولوم لاعب بورتلاند تريل بليزرز.

وسيلعب بيومبو ومدياي وهما من الكونغو الديموقراطية مع فريق افريقيا بينما سيلعب ماكولوم لفريق العالم.

وسيعلن عن قائمة اللاعبين والمدربين الكاملة في وقت لاحق.

وستكون المرة الثانية التي ينظم فيها دوري السلة الأميركي مباراة في افريقيا بعد أن لعب في جوهانسبرغ أيضا في 2015.

وقالت ميشيل روبرتس مديرة اتحاد لاعبي الدوري الأميركي للسلة في بيان «لاعبو دوري المحترفين الأميركي من بين أشهر الرياضيين في العالم ونشعر بالإثارة لمواصلة نمو اللعبة عالميا بإقامة مباراة ثانية في إفريقيا».

واضافت «اللاعبون ملتزمون بنمو اللعبة في القارة وهذا الأمر سيتواصل بعد المباراة التاريخية الأولى في 2015».

ومع وجود الصين في المركز الثاني كأكبر سوق لدوري السلة الأميركي بعد الولايات المتحدة فإن البطولة تبحث عن دول جديدة للتوسع فيها ومن بينها أسواق غير معتادة لكرة السلة مثل الهند وافريقيا.

وفي الليلة الأولى لانطلاق هذا الموسم كان هناك 14 لاعبا افريقيا - وهو رقم قياسي - بينما يرتبط أكثر من 70 لاعبا بأصول من افريقيا مثل النيجيري حكيم عليوان وديكمبي موتومبو من الكونغو الديموقراطية وهما من ضمن أعضاء قاعة المشاهير.

وتقيم «كرة سلة بلا حدود» معسكرات في افريقيا منذ 2003 ويلعب أربعة لاعبين تخرجوا من هذا البرنامج في البطولة حاليا وهم لوك مبا إيه موتيه لاعب لوس أنجيليس كليبرز وباسكال سياكام لاعب تورونتو رابتورز وجويل أمبيد لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وكلهم من الكاميرون إضافة إلى السنغالي جورجي ديانغ لاعب مينيسوتا تيمبرولفز.

ويقيم دوري السلة الأميركي معسكر كرة سلة بلا حدود في نيو أورليانز كجزء من احتفالات مباراة كل النجوم ليستعرض اللاعبون الواعدون مهاراتهم للمحترفين وكشافي الجامعات.