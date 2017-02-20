وضعت أولى مباريات بطولة ريد بل رين لكرة السلة لثلاثة ضد ثلاثة لاعبين في الكويت الفرق المشاركة تحت اختبار حقيقي للمهارات الجسدية والتكتيكية خاصة ضمن المباراة النهائية، حيث تمكن فريق «ولاد البحر» من التغلب على خصمهم فريق لوس أندلس بنتيجة 5-4، في منافسة صعبة وحماسية.

وخاض الفريق الرابح جميع المباريات بانسجام ومهارة طوال اليوم وحتى النهاية حيث استطاعوا تسجيل التسديدة الأخيرة والاستحواذ على الكأس وتذكرة السفر المؤدية إلى واشنطن حيث يقام النهائي العالمي لريد بل رين.

لم يكن يوم الجمعة كباقي الأيام بالنسبة للفرق المشاركة التي تجمعت في ملاعب المارينا لكرة السلة بعد خوض سلسلة من المباريات التأهيلية الصعبة في اليوم السابق، فقد حان وقت الجولات الحاسمة التي ستحدد الفريق الذي قد يتأهل للنهائي العالمي.

وشهدت التصفيات المحلية أمطاراً مفاجئة قبيل بدء المباريات، واصطف اللاعبون على مدخل الملعب منتظرين توقف الأمطار بشغف وحماس للبدء بالمنافسة والتغلب على باقي الفرق.

وجاء توقف الأمطار عكس التوقعات وانطلقت صافرة الحكم معلنة بدء 75 مباراة شاقة تخللتها أخطاء وتسديدات غير موفقة إلى جانب بعض الريح الشديدة البرودة.

وعن فوز فريقه، علق كريم جابر: «لم نكن نتوقع الفوز في هذه البطولة الرائعة إلا أننا كنا نتوقع التأهل للمباراة النصف نهائية على الأقل.» وأضاف: «المباراة النهائية هي الأصعب على الإطلاق فقد كانت مرهقة ذهنيا وجسديا ولكنها استحقت كل العناء.

نود أن نقول للفرق المتأهلة للنهائي العالمي أن يحذروا منا فنحن قادمون!»

سينافس فريق ولاد البحر المكون من كريم جابر وأحمد ياسين وعصام عبد الستار وعبد الله خضر الفرق المتأهلة من باقي الدول ضمن النهائي العالمي الذي سيقام في سبتمبر بملاعب الغودمان ليغ في واشنطن.