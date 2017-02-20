بعد بدايته شبه المثالية في صفوف نيس الفرنسي عاد المهاجم الايطالي ماريو بالوتيللي لإثارة الجدل من جديد بعدما خرجت له البطاقة الحمراء وطرد من مباراة فريقه أمام لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أول من أمس. وأخرج الحكم توني شابرون بطاقة حمراء مباشرة للاعب الايطالي في الدقيقة 68 من المباراة التي انتهت بفوز نيس 1-0. وهذه هي ثاني بطاقة حمراء تخرج لبالوتيللي خلال الموسم الحالي. ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن الحكم قوله «لقد وجه (بالوتيللي) إلي إهانة باللغة الانجليزية.. لن أقول المزيد.

كان الأمر واضحا تماما». من جهة أخرى، قال حارس مرمى نيس يوان كاردينال إن زميله في الفريق «لم يقل كثيرا» وإنه كان ضحية لسمعته كمثير للمتاعب. أما مدرب نيس لوسيان فافر فتساءل «هل هو ضحية سمعته؟ هل تعتقدون أن البطاقة الحمراء خرجت لأنه كان بالوتيللي؟ هذا شيء سخيف». وأضاف المدرب السويسري «هل كان فعلا يستحق الطرد المباشر؟». وفي أول خمس مباريات له في نيس بعد انتقاله من ليفربول الانجليزي أحرز بالوتيللي ستة أهداف لكنه أضاف ثلاثة أهداف فقط منذ نوفمبر الماضي.