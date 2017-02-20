يسعى مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى التعاقد مع النجم الألماني ماريو غوتزه جناح فريق بوروسيا دورتموند، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أمس إن كلوب يسعى إلى تدعيم صفوف ليفربول الصيف المقبل بلاعبين جدد، تحضيرا للمشاركة المحتملة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان ليفربول قد حاول التعاقد مع جوتزه الصيف الماضي قبل أن ينضم إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند، إلا أن اللاعب الألماني فضل الانضمام للأخير بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وكان بوروسيا دورتموند قد استعاد جوتزه من بايرن ميونيخ الصيف الماضي مقابل 20 مليون جنيه استرليني، ولن يبيعه بأقل من هذا المبلغ في حال قرر بيعه الصيف المقبل لليفربول.