لم يستبعد مدرب ميلان فينتشينزو مونتيلا فوز حارس مرماه جيانلويجي دوناروما بالكرة الذهبية في المستقبل، حيث أكد أنه يملك كل ما يكفي من الموهبة للمنافسة على الجائزة، قبل أن يؤكد أن الفريق الذي سيلعب فيه سيكون مهما من أجل تحقيق ذلك الهدف.

ويبصم الحارس ذو الـ17 سنة على مستويات مميزة مع ميلان، وهو ما جعله يرتبط بأندية كثيرة على غرار يوفنتوس، تشلسي، مان يونايتد، ريال مدريد أو ليفربول خلال الأشهر القليلة الماضية.

لكن مونتيلا لا يريد رحيل حارس مرماه، وحاول إغراءه خلال تصريحاته، مؤكدا أن مواصلته مع ميلان قد تكون عاملا مهما في فوزه بالكرة الذهبية مستقبلا، حيث قال في هذا السياق: «بالنسبة لي دوناروما يملك ما يكفي من الموهبة والمؤهلات للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل، لكن جزءا كبيرا من حظوظه سيتوقف على الفريق الذي سيختاره لمستقبله».

ثم استرسل: «حظوظه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ستكون أكبر إذا واصل مع فريق كبير وعالمي مثل ميلان، كما أن مستواه مع فريقه والمنتخب الإيطالي سيكون محوريا».