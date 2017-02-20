نقلت تقارير بريطانية عن أرسين فينغر مدرب أرسنال قوله أنه سيواصل العمل في مجال التدريب أربع سنوات مقبلة وستكون الأولوية للبقاء مع ناديه الحالي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال فينغر (67 عاما) إنه بكل تأكيد سيعمل في مجال التدريب بالموسم المقبل سواء مع أرسنال أو «بأي مكان آخر».

ونفى فينغر أن يكون هذا التعليق بمنزلة التهديد لأرسنال، وقال إن الأولوية ستكون للبقاء مع النادي.

وأضاف فينغر الذي يتعرض لانتقادات حادة بعد الخسارة الثقيلة «هذا ليس تهديدا على الإطلاق. الأولوية لي دائما هي تدريب أرسنال وقد أظهرت ذلك لكنني أعتقد أني رشيد بما يكفي لتحليل الموقف».

وينتهي تعاقد فينغر مع أرسنال مع نهاية الموسم الجاري.

وقال فينغرـ الذي يعد صاحب ثاني أطول مسيرة في الدوري الممتاز بعد المعتزل أليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد السابق ـ انه يمكنه الاستمرار في العمل كمدرب لأربع سنوات.

وردا على سؤال حول المقارنة مع فيرغسون، قال فينغر «فيرغسون كان أكبر من عمري الحالي بأربع سنوات (عندما قرر الاعتزال)، لذلك ربما يكون أمامي أربعة مواسم أخرى وربما أكثر أو أقل فأنا لا أعرف».

وأضاف: «كل شخص يختلف عن الآخر. لكن فيرغسون لديه بعض الاهتمامات الأخرى في حياته. كان مدربا استثنائيا لكن عندما يشعر المرء بالملل أو الإرهاق من شيء فإنه يتوقف وأنا لم أصل إلى هذه المرحلة».

ولم يفز فينغر بلقب الدوري منذ العام 2004 وزادت المطالبات برحيله عن أرسنال بعد الخسارة الكبيرة في ألمانيا.

وبات أرسنال قريبا من وداع دوري الأبطال من الدور الأول لخروج المغلوب للموسم السابع على التوالي.