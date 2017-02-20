يعتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن الرقم القياسي المسجل باسم بول بوغبا كأعلى لاعب في العالم لن يصمد طويلا، وسيتم تحطيمه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

بوغبا انتقل إلى صفوف مان يونايتد بمبلغ 105 ملايين يورو في الصيف الماضي بفضل المستوى المذهل الذي قدمه رفقة يوفنتوس على مدار الأربعة مواسم الماضية.

وتربع بوغبا على لائحة أغلى لاعبي العالم متفوقا على غاريث بيل وكريستيانو رونالدو وغونزالو هيغواين وزين الدين زيدان وريكاردو كاكا.

وقال مورينيو «أنا متأكد من انتقال لاعبين بنصف إمكانات بول بوغبا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة بمبالغ أكبر من المبلغ الذي أنفق على بوغبا الصيف الماضي. عندما يلعب بوغبا بشكل جيد يقولون إن هذا أمر طبيعي، وعندما لا يقدم المستوى نفسه يتعرض لانتقادات لاذعة».

وتابع: «يعجبني الأداء الذي يقدمه بوغبا مع الفريق، وجوده يمنحنا الاتزان، يستطيع بدء الهجمة من الخلف إلى الأمام بشكل سليم. في المناطق الخلفية يقوم بقطع الكرات من الخصم، وفي الخطوط الأمامية يهدد المرمى ويسجل الأهداف، بوغبا لاعب رائع، وبعد بضع سنوات سيرى الجميع أن ما أنفق عليه مبلغ قليل».

وسدد بوغبا منذ عودته لمان يونايتد هذا الموسم 81 مرة، من بينهم 39 تسديدة خارج الثلاث خشبات، و27 تسديدة بين الثلاث خشبات، و8 تسديدات ردتها العارضة والقائمان.