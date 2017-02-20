تحضر إشبيلية بشكل جيد للقاء ليستر سيتي الانجليزي الاربعاء في دوري ابطال اوروبا بفوزه على ضيفه ايبار بهدفي بابلو سارابيا (30) وفيكتور فيتولو (1+90) في المرحلة 23 من الدوري الاسباني.

ورفع اشبيلية رصيده الى 49 نقطة.

وعمق ألافيس جراح مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا المهدد بالهبوط بفوزه عليه بهدف من ركلة جزاء نفذها مانويل غارسيا (68).

إيطاليا

واصل اتالانتا مزاحمته للكبار على احد المقاعد المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه الجريح كروتوني 1-0 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي.

ويدين اتالانتا بنقطته الثالثة عشرة في المراحل الخمس الاخيرة، الى اندريا كونتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

ورفع اتالانتا رصيده الى 48 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث الاخير المؤهل الى دوري الابطال والذي يحتله نابولي خصمه في المرحلة المقبلة.

وفي مباراة ثانية، حول لاتسيو تخلفه امام مضيفه امبولي الى فوز بهدفين لتشيرو ايموبيلي (68) والسنغالي بالدي دياو كيتا (80)، مقابل هدف للبوسني رادي كرونيتش (67).

ورفع فريق العاصمة بفوزه الثاني في المراحل الخمس الاخيرة رصيده الى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

ألمانيا

فرط هامبورغ في نقطتين ثمينتين لصراعه من اجل تجنب الهبوط للمرة الاولى في تاريخه، وذلك بتعادله مع ضيفه فرايبورغ 2-2 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الالماني.

تقدم هامبورغ مرتين عبر ارون هانت (15) والنمساوي ميكايل غريغوريتش (57).

الا ان الضيوف ادركوا التعادل اولا عبر ماكسيميليان فيليب (23) ثم الايطالي فينشنزو غريفو (72).

ورفع هامبورغ رصيده الى 20 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطة امام المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه ملحقا فاصلا مع ثالث الدرجة الثانية، والذي يحتله حاليا بريمن بعد تخليه عن ذيل الترتيب لدارمشتات.

اما فرايبورغ فرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز التاسع.

فرنسا

تغلب مرسيليا على رين بهدفين نظيفين في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة فرنسا.

وانتظر مرسيليا مرور حوالي ساعة ليفتتح التسجيل بواسطة مهاجمه الكاميروني كلينتون نجي (59). ثم حسم فلوريان توفان النتيجة في مصلحة مرسيليا (64).

وصعد نيس مؤقتا الى المركز الثاني بفوزه على مضيفه لوريان بهدف وحيد سجله ويلان سيبريان في الدقيقة 15.

ويملك نيس 56 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جرمان.

وسقط كاين امام ضيفه ليل 1-0. وتغلب انجيه على نانسي 1-0. وتعادل ميتز مع نانت 1-1.