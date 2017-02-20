اوقف فياريال نزيف النقاط بفوزه القاتل والثمين على مضيفه ريال سوسييداد 1-0 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل صامويل كاستييخو، بديل المهاجم الدولي الروسي دينيس تشيريشيف المعار من ريال مدريد، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع اثر متابعته بيمناه من مسافة قريبة كرة عرضية من خاومي كوستا من الجهة اليسرى، اسكنها يمين الحارس الارجنتيني خيرونيمو رولي.

وهو الفوز الاول ل«الغواصات» بعد تعادلين متتاليين والعاشر هذا الموسم، فرفع رصيده الى 39 نقطة مشددا الخناق على ريال سوسييداد الخامس بعدما قلص الفارق بينهما الى نقطتين.