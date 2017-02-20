عمق انتر ميلان جراح مضيفه بولونيا عندما تغلب عليه 1-0 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وانقذ المهاجم البديل البرازيلي الواعد غابريال باربوزا (23 عاما) الملقب بـ «غابيغول» انتر ميلان من فخ بولونيا وسجل له هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع دانيلو دامبروزيو تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي.

وهو الهدف الاول لغابيغول الذي دخل في الدقيقة 74 مكان انطونيو كاندريفا، بالوان «الافاعي» منذ انتقاله الى صفوفه في اغسطس الماضي قادما من سانتوس مقابل 30 مليون يورو، وذلك عقب تتويجه مع منتخب بلاده بالذهب الاولمبي للمرة الاولى في تاريخه.

وواصل انتر ميلان صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي منذ خسارته امام مضيفه يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الاعوام الخمسة الاخيرة، والخامس عشر هذا الموسم، فرفع رصيده الى 48 نقطة واستعاد المركز الرابع بفارق الاهداف من اتالانتا الذي كان انتزعه السبت بفوزه الصعب على كروتوني صاحب المركز الاخير 1-0.