لقن المصارع يوهان سيجاس خصمه جو هاردينغ بعدما استهزأ به خلال نزال منافسات الفنون القتالية المختلطة الذي جمعهما في كولشستر بإنكلترا ضمن بطولة (BCMMA 18) لفئة وزن الريشة.

وشهد النزال بين سيجاس وهاردينغ قيام الأخير بتصرف لم يحترم فيه خصمه على الحلبة أثناء النزال، بعدما قام بالرقص بطريقة ساخرة أمامه، ليعاجله سيجاس بضربة على الوجه بقدمه فسقط هاردينغ صريعا على الأرض وخسر النزال.

وكاد يوهان سيجاس أن يدفع ثمنا باهظا نظير غروره وسخريته وعدم احترامه لخصمه، خاصة بعدما وجّه جو هاردينغ سلسلة لكمات على وجهه بعد سقوطه بشكل عنيف.

ومن حسن حظ جو هاردينغ أنه استجاب للعلاج الطبي الذي تلقاه بعد سقوطه لكنه تعلم درسا رياضيا قاسيا بعدم الاستهانة بالخصم خلال المواجهات التي يلعبها في الرياضية القتالية التي تمتاز بالقسوة والضربات المبرحة.