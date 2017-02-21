حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ليغانيس الصاعد حديثا الى مصاف النخبة 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

على ملعب كامب نو، خاض برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين اجانب لاول مرة هذا الموسم مع وجود سيرحي روبرتو الاسباني الوحيد على ارض الملعب، فكان اداؤه غير مقنع على الاطلاق وكثرت اخطاؤه الدفاعية، لكن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لعب دور المنقذ.

واستعاد الفريق الكاتالوني المركز الثاني من اشبيلية الذي تغلب على ضيفه ايبار 2-0، بعدما رفع رصيده الى 51 نقطة وتقدم عليه بفارق نقطتين، وصار على بعد نقطة واحدة من ريال مدريد المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

ولم يتأخر برشلونة كثيرا لزيارة شباك ضيفه عبر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من زاوية ضيقة بعدما تلقى عرضية متقنة من الاوروغوياني لويس سواريز (4).

وسجل ليغانيس التعادل عن طريق اوناي لوبيز (71).

وأنقذ ميسي فريقه من السقوط بتسجيله هدف الفوز من ضربة جزاء (90) فتصدر ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا متقدما بفارق هدف واحد على زميله سواريز.

وفاز سلتا فيغو على ضيفه اوساسونا صاحب المركز الاخير 3-0.

روما يضرب تورينو بـ «الأربعة»

استمرت لعبة القط والفأر بين روما ونابولي مع استمرار الصراع بينهما على الوصافة بعد فوز الاول على ضيفه تورينو 4-1، والثاني على مضيفه كييفو 3-1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي.

وانتزع نابولي المركز الثاني لساعات قليلة بعدما رفع رصيده الى 54 نقطة قبل ان يستعيده روما برصيد 56 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة السابقة.

على الملعب الأولمبي في العاصمة وأمام 31 ألف متفرج، افتتح روما التسجيل في وقت مبكر بهدف البوسني دزيكو (10) مسجلا هدفه التاسع عشر فتساوى مع الارجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس في صدارة ترتيب الهدافين.

واضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني (17).

وفي الشوط الثاني، سجل الارجنتيني لياندرو باريديس الهدف الثالث (65). وقلص الارجنتيني مكسيميليانو لوبيز النتيجة (85). وسجل البلجيكي راديا ناينغولان الهدف الرابع لروما (90+1). وفاز ميلان على ضيفه فيورنتينا 2-1 رافعا رصيده الى 44 نقطة وبقي في المركز السابع، مقابل 40 للخاسر الذي ظل بدوره ثامنا.

تعادل مخيب لسان جرمان

استعاد باريس سان جرمان حامل اللقب المركز الثاني رغم تعادله مع ضيفه تولوز 0-0 في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ورفع سان جرمان رصيده الى 56 نقطة، وبات يتقدم بفارق الأهداف على نيس، فيما يتصدر موناكو الترتيب برصيد 59 نقطة.

واستمر الصراع رباعيا بين ليون وسانت اتيان ومرسيليا وبوردو على البطاقة الوحيدة المخصصة للدوري الاوروبي. على الملعب الأولمبي، حقق ليون فوزا متأخرا 4-2 معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 43 نقطة. وتقدم ليون بفارق 4 نقاط على سانت اتيان الذي عاد من ملعب لاموسون مهزوما 1-2 امام مضيفه مونبلييه.

وحقق بوردو فوزا صريحا على ضيفه غانغان 3-0.