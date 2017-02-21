فاز السائق القطري عادل حسين عبدالله بالاستئناف الذي تقدم به أمام الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ما أسفر عن تتويجه بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري عن فئة الـ«تي 2» لعام 2016.

وشارك عادل خلال موسم 2016 من كأس العالم لراليات الكروس كاونتري بدعم من قبل نيسان الشرق الأوسط، ونيسان قطر، والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، حيث حقق القطري نتائج باهرة خلال مشاركته الأولى في البطولة العالمية.



وأنهى عادل الموسم في المركز الثاني وراء السعودي ياسر سعيدان إلا أنه لم يتم التصديق على النتائج بشكل رسمي جراء الاحتجاج الذي تقدم به فريق «توك سبورت» الذي يشارك معه عادل ضد سيارة سعيدان خلال مجريات رالي المغرب الصحراوي الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي.



وبعد إجراء المراجعات اللازمة والتدقيق في المسألة من قبل محكمة الاستئناف العليا التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) تم الغاء نتيجة سعيدان من رالي المغرب على اعتبار ان سيارته لم تكن مطابقة للقوانين المرعية الاجراء، وسط تتويج عادل بلقب فئة الـ«تي 2».



وبالتالي أكدت نيسان باترول أحقيتها كأفضل سيارة «تي 2» على مستوى العالم، بعد انتزاعها للقب البطولة للعام الثاني على التوالي بعد فوز دينيس بيريزوفسكي بالفئة في العام 2015. وفاز عادل في موسمه الأول في ثلاثة راليات في أبوظبي وإسبانيا والبرتغال.

وقال البطل القطري: «أريد أن أشكر الاتحاد الدولي للسيارات على منحي لقب فئة تي 2 في كأس العالم لراليات الكروس كانتري، كما أريد أن أوجه الشكر إلى نيسان الشرق الأوسط وشركة صالح الحمد المانع وكلاء سيارات نيسان في قطر، والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية».