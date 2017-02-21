استعرض نجوم المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وواصلوا هيمنتهم على حساب نظرائهم في المنطقة الشرقية بالفوز عليهم 192-182 في مباراة «كل النجوم» الـ 66 التي شهدت تحقيق عدد من الارقام القياسية في نيو اورليانز.

وهي المرة السادسة التي يفوز فيها نجوم المنطقة الغربية على لاعبي الشرقية في المباريات السبع الاخيرة، والفوز هو السابع والعشرون لنجوم الغربية مقابل 38 انتصارا لنجوم الشرقية الذين دانت لهم السيطرة بشكل شبه مطلق في الفترة الاولى من عمر المسابقة.

وتفوق لاعبو المنطقة الشرقية في الربع الاول (53-48)، لكن الحسم كان للغربية في الربعين الثاني (49-39) والاخير (48-34)، تخللهما تعادل الطرفين في الثالث 47-47.

واختير نجم نيو اورليانز بيليكانز انطوني ديفيس افضل لاعب بعدما سجل بمفرده 52 نقطة وحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم ويلت تشامبرلاين في مباراة العام 1962. وسجل ديفيس 26 سلة من داخل القوس (نقطتان) من اصل 39 محاولة، كاسرا الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب لوس انجيليس كليبرز بلايك غريفين في 2014 (19 سلة).

وعلق ديفيس على اختياره كأفضل لاعب بالقول «لقد صدمت فعلا. انا سعيد جدا لأني استطعت احراز هذا اللقب على ملعب فريقي وامام جمهوري. لقد كانت مباراة رائعة حقا».

وبلغ مجموع النقاط المسجلة من الفريقين 374 لأول مرة منذ اعتماد اقامة المباراة السنوية بين نجوم المنطقتين في 1951، فتحطم الرقم القياسي للعام الثاني على التوالي بعدما شهدت مباراة العام الماضي تسجيل 369 نقطة وفازت فيها المنطقة الغربية ايضا 196-173.

ويتفرع عن هذا الرقم اثنان آخران، الاول هو مجموع ما سجل في الربع الاول (101)، والثاني مجموع ما سجل في الشوط الاول وهو 189 نقطة، مقابل 187 العام الماضي عندما تقدمت المنطقة الغربية 104-83.