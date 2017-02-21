أكدت تقارير إعلامية أن نادي تشلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الدولي البرتغالي برناندو سيلفا، نجم وسط موناكو الفرنسي، مقابل 80 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع «لو 10 سبورت»، نقلا عن صحيفة «تايمز»، أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشلسي، يرى في برناندو سيلفا (22 عاما) جميع الامكانيات التي يرغب فيها المدرب الإيطالي في لاعب الوسط.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النادي اللندني رصد 80 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي للاعب البرتغالي) لإتمام التعاقد مع سيلفا، خصوصا بعد رصد مان يونايتد الأسبوع الماضي 70 مليون يورو، لضم اللاعب الذي تتهافت عليه الأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول أيضا.



يذكر أن سيلفا الذي انتقل من بنفيكا إلى موناكو في صفقة بلغت 17 مليون يورو عام 2015، وسجل 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة لرفاقه في موناكو.