ألغيت مباراة نادي كوريتيبا أمام ضيفه أتلتيكو باراناينسي، والتي كان من المقرر أن تقام الأحد الماضي في المرحلة الخامسة من دوري ولاية بارانا البرازيلية، بسبب رفض الناديين خوض اللقاء، بدون التأكد من بثه عن طريق الانترنت.



وتواجد الفريقان في الملعب قبل هذا الموعد وبدأت الفرق الموسيقية في عزف النشيد الوطني للبرازيل أمام الجماهير الغفيرة، التي جاءت لمشاهدة اللقاء من مدرجات الملعب، ولكن حكم اللقاء ألفيس جونيور لم يطلق صافرة البداية في موعدها.



وقبل انطلاق المباراة مباشرة، جاء أمر من اتحاد ولاية بارانا لكرة القدم بعدم بث المباراة على موقع «يوتيوب»، كما كان يرغب الفريقان طرفا اللقاء، احتراما لتعاقد الاتحاد المبرم مع شبكة «أو جلوبو» التليفزيونية.



وبعد 45 دقيقة من الارتباك والتخبط، وقف لاعبو الفريقين بجانب بعضهم البعض في منتصف الملعب وقاموا بتحية الجماهير ثم عادوا إلى غرف خلع الملابس.