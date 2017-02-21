أعلن نادي جنوى الايطالي لكرة القدم أمس اقالة مدربه الكرواتي ايفان يوريتش وتعيين اندريا ماندورليني بدلا منه، وذلك غداة الخسارة الثقيلة امام مضيفه بيسكارا صاحب المركز الاخير 0-5. وقال النادي في بيان «يعلن جنوى ان ايفان يوريتش اعفي من منصبه كمدرب لفريق كرة القدم. نتمنى له الافضل في المستقبل». ولا يتولى ماندورليني، المدافع السابق في انتر ميلان، اي منصب حاليا بعد اقالته من تدريب هيلاس فيرونا في 2015.

ويمتد عقد ماندورليني الذي اشرف في السابق ايضا على اتالانتا وساسوولو، 17 شهرا.

وأوضح البيان «تم تعيين اندريا ماندورليني مدربا للفريق الاول، وينتهي عقده اواخر يونيو 2018».