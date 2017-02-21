تحدث إلكاي غوندوغان، نجم وسط مان سيتي الإنجليزي عن أفضل لحظة عاشها هذا الموسم مع مان سيتي، حيث قال الألماني: «الفوز على برشلونة في ملعب الاتحاد بنتيجة (3-1) كانت اللحظة الأفضل بالنسبة لي، الكلمات لا يمكن أن تصف ذلك الشعور الجميل».

وأكد غوندوغان أنه كان معجبا بزين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ويوفنتوس سابقا والمدير الفني الحالي للفريق الملكي، وتشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق والسد القطري حاليا، عندما كان صغيرا في السن.

وفضل نجم مان سيتي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد. وأجاب النجم الألماني عن تساؤلات متابعيه عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، فيما أبرزته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، المقربة من برشلونة. وسئل غوندوغان عبر «تويتر» عن الأفضل بين كريستيانو رونالدو وميسي، فاختار صاحب الأصول التركية، نجم البارسا.