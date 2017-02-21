قال وكيل أعمال مهاجم أرسنال لوكاس بيريز انهم يتطلعون للرحيل عن النادي اللندني مهما كلف الأمر، مؤكدا أن اللعب لناد عظيم مثل ميلان فكرة تعجبهم جدا.

وانضم صاحب الـ 28 عاما إلى صفوف المدفعجية هذا الصيف قادما من ديبورتيفو لاكورونا مقابل 20 مليون يورو، لكنه لم يشارك أساسيا منذ ذلك الوقت بأكثر من مباراتين، ليرتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية وأبرزها ميلان.

وقال رودريغو فرنانديز يوفيلي في حوار مع موقع «كالشيو ميركاتو»: «لم نتلق أي عرض حتى الآن، لوكاس يريد الرحيل عن أرسنال لأنه لن يحصل على فرصته أبدا مع أرسن فينغر، وهو يريد اللعب لناد كبير مثل أرسنال».

وأضاف عن إمكانية الانتقال لميلان «ميلان ناد عظيم وهو يحب كثيرا فكرة اللعب معهم، لكني أكرر أننا لم نتحدث مع أحد من مسؤولي النادي».