وصف مدرب مان سيتي بيب غوارديولا المعاملة التي يحظى بها مدرب أرسنال آرسين فينغر من قبل وسائل الإعلام وجماهير الغانرز بغير المقبولة والتي لا تليق بتاريخ المدرب الفرنسي.

ويتعرض فينغر لحملة موسعة من الانتقادات والمطالبات بالرحيل عن أرسنال بعد 20 عاما من تدريب الفريق، وتأتي تلك الانتقادات نتيجة خروج آرسنال من الأربعة الكبار على مستوى الدوري الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة والخسارة الأليمة ضد بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف بدوري الأبطال.

وعلق بيب على انتقادات فينغر قائلا: «ما سمعته خلال العشرة أيام الأخيرة عن كيف تعامل الجماهير اللاعبين القدامى ووسائل الإعلام آرسين فينغر غير مقبول بالمرة بالنسبة لي».



وواصل غواديولا حديثه «مهنتنا حاليا لا تحظى بأي احترام من قبل أي شخص، لا أعلم ماذا حدث، هذا في رأيي السبب الرئيسي لاتخاذنا القرار وترك من حولنا يقول ما يريد».