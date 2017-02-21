منح مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو الأفضلية لنادي تشلسي في مواجهة الشياطين الحمر ضمن الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، مشيرا إلى أن البلوز لم يعد لديهم ما ينافسون عليه هذا الموسم سوى لقب كأس الاتحاد.



وأوقعت قرعة الدور السادس من البطولة فريق المدرب البرتغالي الحالي ضد فريقه السابق تشلسي في نهائي مبكر للمسابقة التي عرفت تتويج يونايتد بلقبها في النسخة الماضية على يد المدرب الهولندي لويس فان غال.



وصرح مورينيو عقب القرعة قائلا: «ربما تشلسي لن يفكر الآن سوى في كأس الاتحاد، لأنهم أبطال ولا شيء لديهم لينافسوا عليه سوى تلك البطولة!».



ثم أضاف «بطولة الكأس أعتقد أنها تهمهم، أنا علي أن ألعب ضد سانت آتيان ثم نهائي كأس الرابطة، ثم أتمنى أن ألعب ضد خصم آخر في الدوري الأوروبي، وبجانب كل ذلك علي أن أنافس على مقعد لدوري الأبطال، لدي الكثير من الأمور أفكر بشأنها، المباراة بعد شهر لذلك لا أريد أن أتحدث عنها من الآن».وسيكون ملعب ستامفورد بريدج مسرحا للمواجهة حامية الوطيس.



وستكون رحلة مان يونايتد محفوفة بالمخاطر لاسيما بعد سقوطه برباعية نظيفة أمام الفريق اللندني على الملعب ذاته أواخر اكتوبر الماضي في الدوري.



في المقابل يخوض توتنهام مباراة سهلة نسبيا مع جاره اللندني ميلوول (درجة اولى) على ملعب وايت هارت لاين، فيما يلعب ارسنال مع ساتون او لينكولن وكلاهما من الدرجة الخامسة (هواة).وتقام المباريات ايام 10 و11 و12 و13 مارس المقبل.



قرعة ربع النهائي:تشلسي - مان يونايتدميدلزبره - هادرسفيلد او مان سيتيتوتنهام - ميلوولارسنال او ساتون - لينكولن



..ويكشف سبب تعاقده مع «إبرا»

من جهة أخرى أكد جوزيه مورينيو أنه لم يشك لحظة في حجم الإفادة التي سيقدمها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للشياطين الحمر قبل التعاقد معه في الصيف الماضي.



وسجل صاحب الـ 35 عاما هدفه الرابع والعشرين هذا الموسم بقميص اليونايتد في ملعب الإيوود بارك بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو هدف قاد الفريق للعبور إلى ربع نهائي البطولة.



وصرح مورينيو عقب اللقاء قائلا «لا أعرف كم عدد الأهداف التي سجلها إبرا حتى الآن، حقا لا أعرف، ولكنني كنت أعرف أنه سيكون لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا، ولا يهم عدد الأهداف الأهم أنه يقدم إضافة كبيرة».