نفى ظهير يوفنتوس داني ألفيش أن يكون حاقدا على نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، حيث أكد أن كل المشاكل التي حدثت بينهما في السابق كانت بسبب وسائل الإعلام التي زيفت كلامه، قبل أن يعبر عن احترامه الشديد للدون البرتغالي.

وعرفت السنوات الأخيرة تشنجا كبيرا في العلاقة بين ألفيش ورونالدو، حيث خرج البرازيلي بتصريحات مجد من خلالها ميسي وقلل من قيمة الدون، وهو ما جعل الأخير يرد عليه بقوة ويرفض مصافحته خلال حفل الكرة الذهبية لسنة 2016.

وقال ألفيش في هذا السياق: «شجاري مع رونالدو كان بسبب الصحافة، ويا ليت الناس يعرفون كم أقدره وأحترمه. أكرر الأمر لكي يتضح لدى الجميع: أحترم رونالدو كثيرا».

ثم استرسل «كل من حدثني عن رونالدو يقول انه محترف عظيم، والصحافة هي سبب ما حصل بيني وبينه. لقد سوقوا لكلامي بطريقة خاطئة، وقالوا انني تحدثت عنه بشكل سيئ، ورونالدو صدق ذلك ورفض إلقاء التحية علي في حفلة الكرة الذهبية».

وأنهى حديثه «كرة القدم تجعلك تعيش حياة مزيفة. عالم كرة القدم مليء بالنفاق، ولذلك أنا خائب الأمل. الشهرة أمر قذر، والناس في كثير من الحالات يحسدونك، ينافقونك ويسعون وراء صداقات مزيفة».