ساند قائد برشلونة اندريس انيستا مدرب فريقه لويس انريكي بعدما صبت جماهير النادي غضبها عليه خلال أسبوع صعب، وأقر انيستا بان بطل الدوري الاسباني اهتز بفعل الهزيمة القاسية أمام سان جيرمان لكنه عبر عن مساندته للمدرب والفريق في سعيه لاستعادة نغمة الانتصارات.

وأبلغ انيستا الصحافيين بعد مباراته 400 مع برشلونة في الدوري «لم نفقد الثقة في أنفسنا أو في المدرب، المباراة أمام سان جرمان اعتقد انها كانت مباراة للنسيان وسنعبر هذا الموقف»، وقال انيستا إن الفريق تأثر أمس بما حدث له في دوري الابطال.

وتابع اللاعب الدولي الاسباني «كنا نعلم انها ستكون مباراة صعبة بعد الذي حدث في باريس. نحن بشر ومثل هذه الأشياء تؤثر علينا».