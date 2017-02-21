يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على بيروتزي الإيراني اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بسلطنة عمان في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.

ويلتقي الريان القطري مع ضيفه الوحدة الاماراتي في المجموعة ذاتها.

تقام المباريات التي تجمع الفرق السعودية بنظيرتها الايرانية على ملاعب محايدة بقرار من الاتحاد الاسيوي للعبة عقب طلب سعودي بعدم اللعب في ايران نتيجة الخلاف الديبلوماسي بين البلدين.

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي بريزبن رور الاسترالي مع موانغتونغ التايلاندي، وكاشيما انتلرز الياباني مع اولسان الكوري الجنوبي.

وفي المجموعة السادسة، ويلعب وسترن سيدني واندررز الاسترالي مع اوراوا الياباني، وكلوب سيول الكوري الجنوبي مع شنغهاي سيبغ الصيني.