تنفس أرسنال الصعداء وجنب مدربه الفرنسي ارسين ڤينغر المزيد من الإحراج ببلوغه الدور ربع النهائي من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم بفوزه أول من أمس على مضيفه ساتون يونايتد من الدرجة الرابعة 2-0.



ودخل ارسنال، بطل المسابقة 12 مرة آخرها عام 2015، إلى مواجهته الأولى على الإطلاق مع جاره اللندني ساتون الذي يحتل المركز السابع عشر في دوري الدرجة الرابعة والذي يصل إلى هذا الدور من المسابقة للمرة الأولى في تاريخه بمعنويات مهزوزة تماما بعد الخسارة المذلة على ارض بايرن ميونيخ الالماني (1-5) في أبطال أوروبا.

كما تعرض لهزيمتين على التوالي في الدوري أمام واتفورد وتشلسي المتصدر، ما جعله متخلفا عن الأخير بفارق 10 نقاط رغم فوزه بمباراته الأخيرة على هال سيتي.



وأنهى فريق ڤينغر الذي يتواجه في ربع النهائي مع فريق آخر من الدرجة الرابعة هو لينكولن سيتي الذي أطاح ببيرنلي (1-0)، الشوط الأول متقدما بهدف الإسباني لوكاس بيريز في الدقيقة 26.



وفي بداية الشوط الثاني أضاف والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليصبح اللاعب الثامن عشر في تاريخ أرسنال الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في جميع المسابقات.



واين شاو لفت الأنظار



أثار الحارس الاحتياطي لنادي ساتون يونايتد، واين شاو، جدلا كبيرا، بعدما رصدته العدسات التلفزيونية وهو يأكل «شطيرة» خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام أرسنال.



وفوجئ الحارس الثاني في ساتون يونايتد في الدقيقة 82 من لقاء أمس عندما كان أرسنال في طريقه إلى حسم التأهل لصالحه، بعدسات الكاميرات التلفزيونية وهي ترصده أثناء تناوله الطعام على مقاعد البدلاء.