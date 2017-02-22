لا يعتقد مارتشيلو ليبي مدرب يوفنتوس السابق أن النادي سيفرط في نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، مثلما حدث مع الفرنسي بول بوغبا، الصيف الماضي إلى مان يونايتد في صفقة هي الأغلى في التاريخ.

وقال ليبي، في مقابلة مع صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»: «الأندية الكبرى مهتمة بالحصول على خدمات ديبالا، لكنني لا أعتقد أن تتكرر حالة بوغبا».

وأضاف: «أعتقد أن موقف ديبالا مختلف، حيث توجد علاقة قوية بين اللاعب والنادي، وهو الأمر الذي يتم تأكيده يوميا».

وأشاد ليبي بمهارة ديبالا، مشبها إياه باللاعب الأرجنتيني الراحل عمر سيفوري، قائلا: إنه يتمتع بعزيمة ومهارة سيفوري في اللعب.

وعن رأيه في بطولة دوري أبطال أوروبا، قال ليبي إن «الفرق الأوفر حظا للفوز باللقب أصبح الفوز ليس مستحيلا عليها.. برشلونة قد يودع البطولة».

وتحدث المدرب الكبير عن لقاء ريال مدريد ونابولي، مبديا تفاؤله بإمكانية تحقيق الفريق الإيطالي انتفاضة أمام ريال مدريد، لتعويض الهزيمة في ذهاب ثمن النهائي (3-1).